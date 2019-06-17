Под Запорожьем пьяный мужчина переехал жену [ Редактировать ]
В Запорожской области произошел инцидент: нетрезвый мужчина сбил на машине свою супругу. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, женщина получила травму ноги. От госпитализации она отказалась, заявив, что не сильно пострадала.
Известно, что правоохранители задержали мужчину. Им предстоит выяснить все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина упала с крыши троллейбуса, а также в Киеве самоубийцу разорвал грузовик. Кроме того, суд избрал меру пресечения для девушки, которая спровоцировала жуткое ДТП на Porsche.
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