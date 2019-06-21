Женщина по имени Сьюзен Симоно провела медовый месяц с мужем в Доминиканской республике, а приехав домой скончалась спустя неделю. Об этом пишет New York Post.

Смерть произошла при странных обстоятельствах. После вскрытия в ее легких обнаружили жидкость.

Она стала четвертой за последний месяц жертвой курорта. До этого по странным причинам скончались 43-летняя Миранды Шауп-Вернер, 63-летний Натаниэль Холмс и 49-летняя Синия Энн Дэй. У всех четверых в легких обнаружили жидкость.

"Я бы никогда не поехал туда, если бы знал, к чему это приведет", - отметил вдовец Сьюзен.

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