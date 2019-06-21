Череда смертей: медовый месяц "убил" нескольких женщин [ Редактировать ]
Женщина по имени Сьюзен Симоно провела медовый месяц с мужем в Доминиканской республике, а приехав домой скончалась спустя неделю. Об этом пишет New York Post.
Смерть произошла при странных обстоятельствах. После вскрытия в ее легких обнаружили жидкость.
Она стала четвертой за последний месяц жертвой курорта. До этого по странным причинам скончались 43-летняя Миранды Шауп-Вернер, 63-летний Натаниэль Холмс и 49-летняя Синия Энн Дэй. У всех четверых в легких обнаружили жидкость.
"Я бы никогда не поехал туда, если бы знал, к чему это приведет", - отметил вдовец Сьюзен.
Ранее сообщалось, что невеста шокировала сеть необычным обручальным кольцом, а также мужчина укусил змею и умер.
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