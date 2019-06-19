Мужчина проглотил ножницы и едва не умер [ Редактировать ]
В Львовской области мужчина проглотил ножницы. Об этом сообщили в пресс-службе Самборского городского совета.
В медучреждении ему успешно провели сложную операция по извлечению ножниц из организма человека.
"Успешно проведена сложная операция по извлечению из организма ножниц, которые проглотил пациент с психическими расстройствами. Состояние прооперированного стабильное", - отметил Марчук.
Ранее сообщалось, что невеста шокировала сеть необычным обручальным кольцом, а также мужчина укусил змею и умер.
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