В Львовской области мужчина проглотил ножницы. Об этом сообщили в пресс-службе Самборского городского совета.

В медучреждении ему успешно провели сложную операция по извлечению ножниц из организма человека.

"Успешно проведена сложная операция по извлечению из организма ножниц, которые проглотил пациент с психическими расстройствами. Состояние прооперированного стабильное", - отметил Марчук.

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