Упреки со стороны представителей части судейского корпуса, связанные со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы Администрации президента Русланом Рябошапко является наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах. Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой. Соответствующую информацию опубликовали на сайте президента Украины.

Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапко объявил о коренном ревизию результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко.

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Подчеркиваем, что настоящее обновление судебной системы Украины, которое начнется в ближайшее время, и в дальнейшем будет основываться на принципе создания в Украине независимого суда, который будет не прислужником власти, а слугой справедливости.