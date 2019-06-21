Украинский суд не будет прислужником власти: в АП выступили с заявлением [ Редактировать ]
Упреки со стороны представителей части судейского корпуса, связанные со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы Администрации президента Русланом Рябошапко является наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах. Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой. Соответствующую информацию опубликовали на сайте президента Украины.
Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапко объявил о коренном ревизию результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко.
Подчеркиваем, что настоящее обновление судебной системы Украины, которое начнется в ближайшее время, и в дальнейшем будет основываться на принципе создания в Украине независимого суда, который будет не прислужником власти, а слугой справедливости.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил генерала-полковника в запас. А также президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. А также в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта.
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