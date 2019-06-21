21 июня в Администрации президента Украины состоялось очередное обсуждение концепции "Государство в смартфоне". Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Каждый из вас имеет и поддерживает хорошую идею или реформу для Украины. Я также знаю, что каждый из вас сталкивается с огромными барьерами на этом пути. И каждый барьер имеет конкретную фамилию служащего, мешает. Мы хотим знать эти фамилии и сломать эти барьеры на пути изменений в Украине", - подчеркнул советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров.

Он представил международным партнерам цифровой план действий и базовый фреймворк цифровой экономики от цифровой инфраструктуры к цифровым навыков граждан и реализации проектов цифровых преобразований.

Во время встречи представители доноров и международных проектов предоставили свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Известно, что ключевые предложения касались принятия необходимых законов для гармонизации украинского цифрового законодательства с европейским и открытие пути к единому цифрового рынка ЕС, усиление защиты персональных данных и реформы текущей системы защиты информации в стране, развития программ обучения цифровых навыков граждан, особенно пожилого возраста.

Также участники обсудили вопросы создания электронного реестра населения, что позволит техническими средствами быстро и относительно дешево провести электронный перепись населения Украины через возложение уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей). Это также позволит выйти на создание Национальной системы идентификации (e-ID).

Кроме того, речь шла о развитии цифровой инфраструктуры, в частности широкополосного Интернета в сельской местности. Это направление должно реализовываться в сотрудничестве с украинскими операторами и провайдерами и включать внедрение необходимых технологических и финансовых инструментов для преодоления цифрового неравенства граждан.

Михаил Федоров отметил, что все эти задачи уже включены в единый план действий, а координационные встречи станут регулярными.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назвал приоритеты Украины на встрече с представителями бизнеса Германии. А также качественная связь в Украине является очень важной, а "государство в смартфоне" - одним из приоритетов Владимира Зеленского. Об этом во время круглого стола заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук.