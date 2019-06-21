Суд установил непрерывное проживание Саакашвили в Украине [ Редактировать ]
Печерский районный суд Киева установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили постоянно проживал в Украине на протяжении пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж в своем Facebook.
Ранее мы писали о том, что суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.
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