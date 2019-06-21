Печерский районный суд Киева установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили постоянно проживал в Украине на протяжении пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж в своем Facebook.

Ранее мы писали о том, что суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.