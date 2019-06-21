Зеленский готовит новый законопроект [ Редактировать ]
В пятницу, 21 июня, в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале команды.
Мы разрабатываем законопроект "О развитии цифровой экономики Украины, в котором:
- закрепим цифровые права гражданина на равный доступ к технологиям и цифровым инфраструктурам, прежде всего широкополосного доступа в интернет;
- определим сущность и параметры цифровых универсальных услуг для граждан в различных сферах жизни;
- закрепим принципы цифровой экономики и приоритета цифровых (электронных) данных и систем перед аналоговыми" - рассказал Валерий Фищук.
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