Зеленский подписал новый указ: о чем документ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил генерала-полковника в запас. Соответствующую информацию опубликовали на сайте президента государства.
"Освободить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа президента.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. А также в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта.
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