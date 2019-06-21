Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил генерала-полковника в запас. Соответствующую информацию опубликовали на сайте президента государства.

"Освободить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа президента.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. А также в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта.