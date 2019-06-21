Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Известно, что петиция была размещена на сайте президента.

Зеленский отметил, что увольнение министра внутренних дел не входит в его полномочия, а осуществляется по представлению премьер-министра.

"Отстранение конкретного должностного лица от должности как мера обеспечения уголовного производства применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины. Увольнение с должности Министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта.