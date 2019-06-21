На Форумі миру в Краматорську Юрій Бойко та Наталія Королевська сьогодні представили команду кандидатів у депутати на мажоритарних округах Донеччини. Про що говорили - дивіться далі.

Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі, підприємці, лідери суспільної думки сьогодні зібрались на Форумі Миру.

Наталія Королевська заявила - її політсила має чіткий план щодо відновлення миру на Донбасі.

"Только объединившись, объединившись вместе всем Донбасом, мы сможем сегодня победить. Это сегодня для нас уникальный шанс, потому что, каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который вместе с нами объединился - это послы мира в нашей стране", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Повернути мир і стабільність, захистити людей та відродити Донбас - саме таку мету перед кандидатами в депутати ставить політична сила, - запевнив Юрій Бойко.

"Мы должны сделать все, чтобы в парламент прошли честные, порядочные люди, которые понимают, - что для того, чтобы был мир в стране, нужно делать конкретные действия, а не просто говорить. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. Мы за то, чтобы в стране был мир, мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".

У мажоритарних округах, наголосив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів.

"По каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком, который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им и люди их знают. Это дает нам уверенность в том, что люди поддержат наших кандидатов. Я на это рассчитываю и мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на с ловах, а на деле", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - за життя".