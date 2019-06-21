Леонід Кучма зустрівся з послом Італії в Україні [ Редактировать ]
Леонід Кучма сьогодні зустрівся з послом Італійської Республіки в Україні. Говорили, передусім, про Мінський процес.
Нагадаємо, Кучма очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. Посол Італії привітав згоду Кучми працювати в цьому напрямку. А другий президент України, зі свого боку, докладно окреслив пріоритети України в цих переговорах. Зосередилися на безпекових і гуманітарних питаннях.
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