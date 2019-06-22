Лето - для всех такая долгожданная пора, но не все переносят хорошо жаркую погоду. Особенно тяжело ночью, ведь прохлады все же не дождаться. Мы знаем несколько способов, которые помогут охладиться жаркой ночью и при минимальном комфорте таки наслаждаться сном в летнюю ночь.

1. Возьмите с собой в кровать бутылки с холодной водой и разложить их на кровати на уровне колен, лодыжек, запястий, шеи, паха и локтей.

2. Используйте лосьон с алоэ. Алоэ прекрасно охлаждает, особенно если держать лосьон в холодильнике. Намазать перед сном толстым слоем, который не только освежит кожу, но и смягчит.

3. Спите в хлопчатобумажной пижаме, ведь когда жарко, спать голышом не лучшая идея. Тогда не будет ничего, что поглощает пот. А вот качественная пижама из тонкого хлопка идеально справится с заданием.

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4. Старайтесь правильно питатся. В жару лучше не употреблять большие порции белка, так как они повышают метаболизм и соответственно - нагревают тело. А вот острая пища в жару может помочь - она ​​стимулирует тепловые рецепторы во рту, которые повышают кровообращение и потоотделение, благодаря чему тело охлаждается.

5. На ночь принимайте теплый душ. Чтобы добиться оптимальной температуры тела во время сна, лучше принимать на ночь не холодный, а чуть тепловатый душ.

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6. На время сна выключайте в комнате все электроприборы. Ноутбуки, компьютеры, телевизоры, лампочки и т.д. - любые электрические приборы производят тепло, так что лучше отключи все, что можно отключить.

7. Прохладнее всего - спать на полу. Если у тебя есть тонкий матрас, который можно положить на пол, - так и сделай. Внизу всегда прохладнее, чем наверху.

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