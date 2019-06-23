Марш равенства в Киеве: что происходит [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства. Отмечается, что всех участников ЛГБТ-движения сопровождают силовики. Известно, что некоторыми противниками готовятся провокации на событии. Так, девять из таких организаторов уже задержали.
Возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет. У них изъяли вещественные доказательства - орудие для подготовки провокаций.
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследования. Действия злоумышленников предварительно квалифицируют по части 1 статьи 14, части 4 статьи 296 (Приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Кубе прошел прайд-парад, а также в Грузии возобновились протесты.
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