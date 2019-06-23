Известный украинский шоумен Александр Скичко сделал важное заявление. Так, в своем Instagram он заявил о намерениях пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу.

Ведущий подчеркнул, что будет баллотироваться от партии "Слуга народа".

"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждый 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. И основное: мне надоело слушать, как мои друзья хотят выехать в другую страну" - подчеркнул Скичко.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула идет в политику, а также Оля Полякова заявила о создании своей партии.