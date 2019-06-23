"Мне все надоело": Александр Скичко идет в политику [ Редактировать ]
Известный украинский шоумен Александр Скичко сделал важное заявление. Так, в своем Instagram он заявил о намерениях пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу.
Ведущий подчеркнул, что будет баллотироваться от партии "Слуга народа".
"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждый 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. И основное: мне надоело слушать, как мои друзья хотят выехать в другую страну" - подчеркнул Скичко.
Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду
Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)
Ранее сообщалось, что Сергей Притула идет в политику, а также Оля Полякова заявила о создании своей партии.
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