Сергей Притула идет в политику [ Редактировать ]
Популярный украинский телеведущий, шоумен и актер Сергей Притула сделал сенсационное заявление: в своем Facebook он сообщил, что будет баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду.
Отмечается, что Притула пойдет на выборы по списку партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.
"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец" - подытожил Притула.
Кроме того, народные артисты Украины - Светлана и Виталий Билоножко также объявили, что идут в политику. В парламент они собираются баллотироваться по спискам партии "Сила и Честь" Игоря Смешко. Свое решение они объяснили достаточно просто: говорят, в своей жизни уже "напелись".
Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику.
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