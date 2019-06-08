Популярный украинский телеведущий, шоумен и актер Сергей Притула сделал сенсационное заявление: в своем Facebook он сообщил, что будет баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду.

Отмечается, что Притула пойдет на выборы по списку партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец" - подытожил Притула.

Кроме того, народные артисты Украины - Светлана и Виталий Билоножко также объявили, что идут в политику. В парламент они собираются баллотироваться по спискам партии "Сила и Честь" Игоря Смешко. Свое решение они объяснили достаточно просто: говорят, в своей жизни уже "напелись".

Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику.