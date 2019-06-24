Літак Ан-2 аварійно приземлився і згорів [ Редактировать ]
У Полтавській області напередодні згорів літак Ан-2, який належав одній із місцевих агрофірм. Інцидент стався поблизу села Млини Лохвицького району. Під час оброблення полів літак аварійно сів і спалахнув.
Двоє членів екіпажу встигли вистрибнути з кабіни. Із травмами їх госпіталізували. Урятувати машину не вдалося - вона вигоріла вщент. Нині слідчі з'ясовують причини аварії.
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