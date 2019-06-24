Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины.

Кто вошел в состав Национального инвестиционного совета?

Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Совета

Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики "SOCAR" (Азербайджанская Республика)

Ахмет Акча - председатель правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." (Турецкая Республика) (по согласованию)

Арахамия Давид Георгиевич - секретарь Совета

Гончарук Алексей Валерьевич - заместитель Главы Администрации Президента Украины

Гройсман - премьер-министр Украины

Алан Джоуп - генеральный директор компании "Unilever NV" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласованию)

Ермак Андрей Борисович - помощник президента Украины

Фумио Кокуба - председатель совета директоров "Marubeni Corporation" (Япония) (по согласованию)

Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка "Citigroup Inc." (США) (по согласованию)

Олаф Кох - председатель правления компании "Metro AG" (Федеративная Республика Германия) (по согласованию)

Изабель Кочеров - генеральный директор компании "Engie SA" (Французская Республика) (по согласованию)

Кубив Степан Иванович - первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины

Маргарита Луи-Дрейфус - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." (Королевство Нидерланды) (по согласованию)

Дэвид Макленнан - председатель правления и генеральный директор компании "Cargill Inc." (США) (по согласованию)

Маркарова Оксана Сергеевна - министр финансов Украины

Лакшми Нивас Миттал - председатель правления и генеральный директор компании "Arcelor Mittal Limited"(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (по согласованию)

Кунихару Накамура - президент и генеральный директор группы компаний "Sumitomo Согрей" (Япония) (по согласованию)

Петренко Павел Дмитриевич - министр юстиции Украины

Пристайко Вадим Владимирович - заместитель главы Администрации президента Украины

Крис Сингх - президент и генеральный директор компании "Holtec International, Inc." (США) (по согласованию)

Смолий Яков Васильевич - председатель Национального банка Украины (по согласию)

Султан Ахмед Бин Сулайем - председатель правления и генеральный директор группы компаний "DP World"(Объединенные Арабские Эмираты) (по согласованию)

Ян Тейлор - генеральный директор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V." (Королевство Нидерланды) (по согласованию)

Устенко Олег Леонидович - Советник Президента Украины

Стефани фон Фриденбург - главный операционный директор Международной финансовой корпорации (по согласию)

Грегори Хекмана - генеральный директор компании "Bunge Limited" (США) (по согласованию)

Сума Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию)

Ким Янг-Санг - президент и генеральный директор компании "Posco Daewoo Corporation" (Республика Корея) (по согласованию).

Раньше сообщалось о том, что 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.