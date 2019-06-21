Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". Он предусматривает уголовную ответственность для парламентариев за так называемое кнопкодавства. Проект закона имеет статус неотложного.

По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Руслана Стефанчук, ранее глава государства подчеркивал, что он не подпишет ни одного законопроекта, который будет принят с нарушением процедуры.

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"Чтобы помочь парламента навести порядок, Президент внес законопроект об уголовной ответственности за неличное голосования", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что, согласно законодательству Украины, каждый народный депутат обязан голосовать персонально. Невыполнения им этой обязанности или препятствование в исполнении долга (так называемое кнопкодавства) является абсолютно неприемлемым с точки зрения парламентаризма.

"Именно поэтому Президент вышел с инициативой криминализировать персонализированная голосования. Он инициирует внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которые будут предусматривать соответствующую статью. Также Глава государства предложил санкцию в виде в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов", - отметил представитель Президента в парламенте.

Руслан Стефанчук призвал ВРУ поддержать законопроект.

"Это дружеская помощь президента Верховной Раде с тем, чтобы депутаты могли навести порядок в своих рядах", - подчеркнул он.

Представитель президента в Верховной Раде также сообщил, что завершается работа над законопроектами об ответственности народных депутатов за прогулы заседаний. Кроме того, рассматривается вопрос введения ответственности для народных избранников, голосуют за законопроекты, по которым есть конфликт интересов, о котором они не заявили. Руслан Стефанчук надеется, что эти законопроекты рассмотрит Верховная Рада уже следующего созыва.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил генерала-полковника в запас. А также президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. А также в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что занимаются разработкой нового законопроекта.