Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов своих предшественников. А именно три из них. Соответствующая информация появилась на официальных страницах президента и его команды в различных социальных сетях.

"Пока Верховная Рада не дает воплотить в жизнь новые законы, есть время "почистить" старые указы", - говорится в публикации на официальной странице команды Зеленского.

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Президент отменил:

указ "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий". Теперь простые граждане, представители бизнеса и адвокатуры не будут платить немотивированно крупных сумм за услуги частных нотариусов. Стоимость будет определяться по договоренности.

штрафы за нарушение кассовой дисциплины, утвержденные в 1995 году. Бизнес называл их драконовскими, ведь они позволяли налоговикам душить предпринимателей чрезмерными денежными взысканиями за несвоевременное оприходование, исправления и описки в документооборота и тому подобное.

указ 1996 года, по школьной формы. Документ имел целью обеспечить детей школьной формой по умеренным ценам, но этого так и не произошло

Раньше сообщалось о том, что в пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.