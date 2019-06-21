Правовая реформа в Украине: Зеленский подписал важный указ [ Редактировать ]
В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. Об этом говорится в указе №421/2019 на сайте президента.
Отмечается, что в документе президент "с целью обеспечения в Украине правовой реформы в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины" постановляет: образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.
Фото: president.gov.ua
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал еще один указ, а также в АП выступили с важным заявлением.
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