Шопен просто неба. На Житомирщині вже вшосте відбувається фестиваль класичної музики. Наша кореспондентка Ірина Розова побувала на цьому заході.

Сидіти на траві під тінню дерев, дивитись на хмари, насолоджуватися природою та архітектурою замку Радомишль і все це під музику видатного польського композитора Фредеріка Шопена. Виконують відомі етюди найкращі українські піаністи, більшість з яких зовсім юні віртуози.

Антону чотирнадцять. Хлопець буквально росте разом з фестивалем. З посмішкою згадує як потрапив на Шопенфест вперше у 2014 році.

"Мы как-то с семьей приехали в замок погулять. Мы любим путешествовать по Украине, приехали, прошли экскурсию, а дальше стоял рояль электрический и я попросил поиграть чисто от интереса, вот, меня заметила директор конкурса, после этого закрутилось и меня пригласили на первый фестиваль и приглашают до сих пор", - говорить Антон Лабік-Пронюк, учасник фестивалю "Музика Шопена просто неба".

Ідея створити фестиваль класичної музики під відкритим небом належить Ользі Богомолець. Більш ніж двадцять років тому під час перебування у Польщі Ольга почула музику видатного класика в одному з парків. Роки пошуків партнерів, спонсорів і - обдаровані піаністи мають ще один майданчик для творчості в Україні.

"Це не просто фестиваль. Це єднання різних культур, різних традицій, це гармонія, синергія і люди, які приїздять сюди вони мають можливість не тільки провести гарно час, послухати і підтримати геніальних талановитих піаністів лауреатів міжнародних конкурсів, які сьогодні грають в форматі фестивалю, а ще й стати благодійниками, тому що всі шість років фестиваль є благодійним і підтримує платформу "Люди допомогають людям", які опікуються родинами загиблих", - говорить Ольга Богомолець, народна депутатка України.

Щорічно на Шопенфест з'їжджаються люди зі всієї країни. Долучаються до фестивалю й почесні гості. Цьогоріч це посол Бельгії та посол Угорщини.

"У нас тоже музыка очень важна и я очень рад, что в Украине продолжается традиция, что каждые не только большие, но и маленькие места имеют свои музыкальные школы, потому что учить играть музыку это так важно для человечества как пить, кушать", - говорить Іштван Ійдярто, надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні.

Триватиме фестиваль два дні.