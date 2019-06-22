Под Житомиром во время купания утонул 10-летний ребенок, передает "Униан".

Известно, что на берегу реки Выспа играла компания детей, прыгая в воду с высоты. В определенный момент дети заметили отсутствие одного из друзей и бросились в водоем на поиски. Когда мальчика достали из воды, признаков жизни он уже не подавал, спасти его не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти ребенка, проводится проверка других обстоятельств.

Ранее сообщалось, что мужчина героически спас девочку от смерти.