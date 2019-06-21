В столице Украины неравнодушные прохожие спасли ребенка, которого родители оставили на стоянке возле магазина в закрытом автомобиле на открытом солнце

Известно, что свое поведение мать объяснила впоследствии тем, что ребенок спал.

"Подъезжаем с женой к Эпицентру... А тут такая картина - ребенок сам в авто на солнце, в жару. Вызвали по громкоговорителю эту безответственную семейку. Пришла минут через 10 только мать, отец остался в магазине, даже не волнуясь, что что-то могло произойти с ребенком", - говорится в сообщении паблика.

"Вызвал полицию, чтобы хотя бы провели профилактическую беседу или сообщили соответствующие органы опеки и попечительства, чтобы взяли этих горе-родителей на учет. К сожалению, правоохранители не приехали, ожидали минут 40-50", - добавил очевидец.

По его словам, мать так и не поняла, что этот сон мог стать последним в жизни ее ребенка.

"Пришел отец ребенка и говорит: "А какая вам разница что будет с ребенком, я же не вашего ребенка оставил...?" Короче, неадекват полный. Хотелось проломить ту глупую макушку... Свидетель, который сидел в авто напротив, не увидел ребенка сразу, но говорит, что авто припарковалось примерно в 18:00, а мы приехали примерно в 18:40. Такие вот родители", - резюмировал мужчина.

Раньше сообщалось о том, что в Одесской области после исчезновения Даши, пропала еще одна девочка. Позже полиция нашла тело мертвого ребенка. Также полиция назвала мотивы убийства.