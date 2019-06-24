Когда политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" победит на парламентских выборах, Украина сможет получить дешевый газ и нефть. Такое заявление в эфире программы "Разговоры За життя с Вадимом Рабиновичем" сделал народный депутат, сопредседатель политической силы.

"Газовый контракт нужен уже на вчера. Потому что чем позже его подпишут, тем хуже будут условия. Нужно это понимать. Это как с путевкой: если ее покупаешь заранее, она будет дешевле, чем если ее брать в последний момент. "Горящих путевок" в нефтегазовой сфере нет. Я думаю, что уже невозможно подписать контракт до парламентских выборов. Потому что сейчас политика главнее экономики", - отметил парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, у его политической силы есть все необходимые инструменты, чтобы после выборов в Верховную Раду добиться для Украины снижения цен на топливо.

"После парламентских выборов, если мы победим, мы получим дешевые газ и нефть. В случае нашей победы я гарантирую это. Если мы изберем сбалансированный парламент, то это тоже можно будет сделать. Это не патриотично? Для каких-то моральных уродов это непатриотично, да. Но я считаю, что нищие люди в стране - это непатриотично, я считаю, что старики, которые не могут прожить на пенсию - это непатриотично", - подчеркнул политик.

Сооснователь "Оппозиционной платформы - За жизнь" заметил, что, несмотря на неподписанный договор о поставках топлива, Европа сможет найти дополнительные пути поставки газа, в отличие от Украины.

"Если в парламент пройдут только партии Зеленского и Вакарчука, то нас ждут лишь продажа нашей земли и гей-браки. Но при этом мы останемся без газа! Вот что интересно, европейцы за себя договорятся: у них есть Северный поток, Южный поток и все, что надо. Они за своих граждан очень переживают. Я не понимаю, почему у нас власть не переживает за граждан Украины, как Меркель - за немцев, Макрон - за французов!" - подытожил Вадим Рабинович.