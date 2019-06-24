Заборону на продаж сільськогосподарських земель треба продовжити. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська під час земельного форуму в Святогорську, на Донеччині. Там зібралися фермери та аграрії з Донецької та Луганської областей. Нардеп переконана - ринок землі не можна відкривати для іноземних інвесторів допоки економіка в Україні не стабілізується. Нардеп каже, зараз немає чітких правил кредитування для фермерських господарств та механізму захисту приватної власності.

"Мы едины в требованиях не допустить продажу украинской земли, не допустить сегодня чтобы под давлением МВФ латафундисты международной карпорации захватили украинскую землю и уничтожили украинское фермерство. По этому наша позиция защитить сегодня, защитить украинскую землю, защитить украинского фермера" ,- говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".