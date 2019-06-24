З 1 липня в Україні зростуть пенсії. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Підвищення стосуватимуться тих, хто має великий стаж роботи, але отримував низьку зарплату. Збільшені пенсії становитимуть більше двох тисяч гривень. Прем'єр пообіцяв вирішити всі процедурні питання на найближчому засіданні уряду. Нагадаю, з початком пенсійної реформи перерахунок пенсії вже відбувся для військових пенсіонерів та працівників небезпечних професій.

"Жінки, які мають трудовий стаж більше 30 років, і чоловіки більше 35 років, але мали маленьку заробітну плату і мають сьогодні пенсію ну в районі там 1, 5 тисячі вже з 1 липня отримають постійне півищення своєї пенсії, тому я попросив всіх взяти це в роботу і відповіним чином, щоб ми в середу ухвалили необхідні рішення", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр - міністр України.