Із початком медичної реформи з України виїхало близько 70 мільйонів медпрацівників. Аби втримати лікарів чиновники в регіонах шукають гроші на будівництво лікарень коштом місцевого бюджету. Про одну із таких амбулаторій розкажуть наші кореспонденти.

Раніше на місці цієї житомирської амбулаторії розташовувалося приміщення ЖЕКу. Місцевим жителям доводилося лікуватися у медзакладах сусіднього району. Тепер тут надають первинну допомогу майже п’ятсот спеціалістів.

"Тут обладнання нормально, ремонт тут тоже хароший, врачі подобрані ".

Відбудували центр первинної медико-санітарної допомоги коштом місцевого бюджету.

Аби поспілкуватися із житомирськими медпрацівниками, до амбулаторії приїхав народний депутат Юрій Павленко.

"Місту Житомир не вистачає близько 16 млн, близько 14 млн грн заробітної плати до кінця року, тобто в тій субвенції, яка надана з державного бюджету місту Житомир не вистачає заробітної плати для лікарів вторинної ланки на два із половиною місяця. Тобто що робити місту? Тому місто чергово має буде власним коштом платити заробітну плату лікарям з тим, аби хоч якось їх підтримати, на наш погляд це неприпустимо, в минулому році ми реагували на ситуацію, ситуація була теж кричуща", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

Не лише лікарні, а й центри дозвілля. Місцеві депутати та активісти власними силами перетворили бібліотеку на літній табір для малечі. Тут діти перебувають з дев’ятої ранку до шостої вечора - вивчають літературу в ігровій формі. Крім того, житомиряни започаткували Університет людей поважного віку - де пенсіонерів вчать працювати за комп’ютером та організовують дискотеки.

"Це дійсно такі громадські простори, в них низка напрямів роботи, абсолютно нових, можливо іноваційних нехарактерних. Я дуже сильно пишаюся, що особисто була долучена до реалізації цих проектів, є прекрасний досвід, до речі за яким приїжджають з усієї України" ,- говорить Наталія Леонченко, депутат Житомирської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя".

В планах житомирської влади за підтримки народних депутатів збільшити кількість курсів на базі бібліотеки.