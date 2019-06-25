ПАРЄ дозволила повернутись делегації Росії [ Редактировать ]
ПАРЄ схвалила резолюцію, яка дозволяє делегації Росії повернутись у сесійну залу Асамблеї без виконання жодних умов, які стосуються відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Голосували вночі, що є безпрецедентним для асамблеї.
Документ підтримали 118 депутатів. Проти висловилися 62 представники України, Грузії, Польщі, Британії і країн Балтії. Ще десятеро утрималися. Нагадаю, Парламентська асамблея Ради Європи позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України.
Відтоді російські представники чинили тиск на ПАРЄ. Зокрема, з кінця червня 2017 року Росія припинила сплату внесків до Ради Європи, а це 37 мільйонів євро на рік до відновлення повноважень делегації.
"Нажаль голосування....гроші виявилися важливіші, ніж принципи", - заявила Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради України.
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