"Америка - мирна держава": Трамп підписав указ про нові санкції проти Ірану [ Редактировать ]
США запровадили нові, суворіші санкції проти Ірану. Відповідний указ підписав Дональд Трамп. Згідно з документом, іранські закордонні активи будуть заморожені. Також обмеження зачеплять канцелярії верховного лідера Ісламської республіки аятоли Хаменеї та його оточення.
Саме Хаменеї Трамп назвав відповідальним за ворожі щодо Сполучених Штатів дії. Зокрема, збиття американського безпілотника минулого тижня. Крім того, президент США вважає Тегеран найбільшим спонсором тероризму. І прагне завадити його ядерним розробкам.
"Америка - мирна держава, ми ні з ким не хочемо конфлікту. Сподіваюся, настане день, коли санкції можна буде скасувати, й Іран стане мирною, квітучою та успішною державою. Це може статися незабаром, а може й через багато років. Тож я готовий говорити з тими, хто цього хоче. Можу сказати одне ми не дамо Ірану розробити ядерну зброю. І по-друге, ми не хочемо, щоб тривало спонсорування тероризму", - говорить Дональд Трамп, президент США.
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