Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, во Франции, в Ницце, пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта. Об этом сообщает The Daily Star.
Инцидент произошел после приземления. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.
Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет, а также в Польше разбился самолет.
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