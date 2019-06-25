Во вторник, 25 июня, во Франции, в Ницце, пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел после приземления. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.

В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет, а также в Польше разбился самолет.