Во время пролета над Вислой в польском Плоцке самолет упал в реку, передает "УНН".

ЧП произошло во время VII авиационного шоу. Известно, что сейчас действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды

На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба. Авиашоу было приостановлено после происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет с людьми на борту пропал с радаров.