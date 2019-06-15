В Польше потерпел крушение самолет [ Редактировать ]
Во время пролета над Вислой в польском Плоцке самолет упал в реку, передает "УНН".
ЧП произошло во время VII авиационного шоу. Известно, что сейчас действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды
На месте находятся спасательные группы и государственная пожарная служба. Авиашоу было приостановлено после происшествия.
Ранее сообщалось, что самолет с людьми на борту пропал с радаров.
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