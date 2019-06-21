В России во время работ по опрыскиванию поля рухнул самолет, передает "Корреспондент".

Точная причина происшествия пока не известна. Сообщается, что в результате падения вертолета погиб пилот. Он выпал из кабины, вследствие его придавил вертолет. Предварительно, крушение могло произойти из-за износа техники.

Фото: facebook.com/lifenews.ru

Напомним, ранее сообщалось, что под Ривне разбился военный вертолет Ми-8, а также что в России экстренно сел пассажирский самолет.