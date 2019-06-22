На Гавайях разбился самолет: никто не выжил [ Редактировать ]
Возле аэродрома города Диллингхем упал двухмоторный самолет. Об этом сообщает Департамент транспорта штата на странице в Twitter.
В результате крушения погибли девять человек. "С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", - говорится в сообщении.
Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.
#HDH update: With extreme sadness HDOT reports there were 9 souls on board the King Air twin engine plane that went down near Dillingham Airfield with no apparent survivors.— Hawaii DOT (@DOTHawaii) 22 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение вертолет.
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