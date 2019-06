Возле аэродрома города Диллингхем упал двухмоторный самолет. Об этом сообщает Департамент транспорта штата на странице в Twitter.

В результате крушения погибли девять человек. "С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", - говорится в сообщении.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

#HDH update: With extreme sadness HDOT reports there were 9 souls on board the King Air twin engine plane that went down near Dillingham Airfield with no apparent survivors.