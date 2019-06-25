Українське суспільство до продажу землі не готове - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Пам'ять загиблих під час другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Представники "Опозиційної платформи - за життя" разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили.
У цій політсилі вважають, зараз для України головне - якнайшвидше досягнення миру. Також серед пріоритетів називають законопроекти, які мають захистити фермерів.
"Сьогодні суспільство до продажу землі не готове, і неготова по багатьох причинах, нема законодавчої бази і є загроза що може крупний агрохолдинг, або якийсь іноземна компанія прийти і внаслідок знецінення національної валюти просто купить землю і залишити без роботи фермерів і відповідним чином людей на селі, тому що головне завдання я бачу в тому, аби підтримати фермерів які живуть в селі, які створюють там робочі місця, таких людей в нас сто тисяч по Україні і саме вони забезпечують аби село у нас залишалось з людьми", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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