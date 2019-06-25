Юрий Бойко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила, способная восстановить мир в Украине [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" является единственной политической силой, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта и имеет конкретный план по достижению мира. Об этом в комментарии журналистам заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Главная задача для нашей политической силы - прекратить вооруженное противостояние на юго-востоке страны, добиться мира в Украине. Это требования людей, которые устали от войны. Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что длящийся уже 6-ой год вооруженный конфликт затронул значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, привел к гибели тысяч мирных жителей, разрушена значительная часть инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
"Беженцы, внутренне перемещенные лица, не решенные на законодательном уровне проблемы переселенцев, детей войны, огромное количество неконтролируемого оружия на руках - все это нарастает как снежный ком и требует принятия безотлагательных мер. Повсеместно нарушаются базовые права человека", - отметил оппозиционный политик.
Тем временем, по его словам, вместо действенных решений вопросов мира, новая власть в своих поездках "по парижам и брюсселям" занимается пиаром, повторяя тексты Порошенко.
"Похоже, что огромный кредит доверия к новому президенту скоро выльется в проценты по кредиту. Люди ждут решительных действий со стороны новоизбранной власти. Но пока мало что изменилось в ее риторике. Мы как ответственная политическая сила можем и готовы взять на себя решение по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Вернуть в страну мир, вернуть территории и людей", - подчеркнул Юрий Бойко.
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