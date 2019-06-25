В последние годы наблюдается постепенное снижение в реальном выражении финансирования больниц. С 2013 года номинально объем средств для больниц увеличился, но в долларовом эквиваленте он сократился наполовину. Об этом написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в запросе к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Требую безотлагательно принять комплекс системных мер по кардинальному улучшению ситуации в системе здравоохранения, который бы, среди прочего, предусматривал повышение бюджетного финансирования здравоохранения до уровня не менее 5% от ВВП, прекращение сокращения сети медицинских учреждений, особенно в сельской местности, восстановление нормальной работы экстренной медицинской помощи, существенное повышение уровня зарплат медицинских работников, устранение дефицита медпрепаратов, закупаемых в госпрограммы за бюджетные средства, решительные и эффективные противоэпидемические действия, введение системы общеобязательного государственного социального медицинского страхования и т.д.", - написал политик.

Сергей Левочкин напомнил, что в 2017 году порог гарантированного финансирования здравоохранения был на законодательном уровне снижен наполовину (с 10% национального дохода до не менее 5% ВВП). В 2018 году бюджетные расходы на здравоохранение составили 3,3% ВВП, а в 2019 году они запланированы на уровне 3,1% ВВП. Но даже этот сниженный уровень не выполняется правительством - по итогам 4 месяцев 2019 финансирование здравоохранения из общего фонда госбюджета составил лишь 86% от плана на период.

"Отечественные больницы недополучают медикаменты, поскольку бюджетные расходы на их закупку постоянно сокращают. Согласно сводному бюджету 2013 и 2018 годов, удельный вес финансирования медикаментов от общего объема средств, выделяемых на здравоохранение, снизился с 13% до 9,5%. И это учитывая, что финансирование статьи "медикаменты" и без того составляет не более 10% от потребности больниц. В результате граждане вынуждены самостоятельно покупать лекарства в аптеках, где цены постоянно растут. Так, за 2013-18 годы они подорожали на 126%, и в этом году этот рост продолжился", - говорится в запросе.

Также Сергей Левочкин отметил, что программа компенсации населению части стоимости лекарств недофинансирована как минимум в 5 раз - выделено 1 млрд грн вместо необходимых 5 млрд грн. Однако даже эти средства профинансированы менее чем на 17% от плана на первые 4 месяца текущего года.

"Доступность медицинской помощи для граждан уменьшается также из-за постоянного сокращения сети медицинских учреждений. В частности, с 2013 по 2018 годы количество медучреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сократилась на 26%. Количество фельдшерско-акушерских пунктов с 2014 года - на 5%. На вторичном и третичном уровне количество больничных учреждений сократилось на 22%, а в тех больницах, которые остаются, - сокращаются койко-места", - добавил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".