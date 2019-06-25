Размер минимальной пенсии должен быть как минимум 7000 гривен. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская, комментируя запланированное на 1 июля повышение пенсий.

По мнению оппозиционного политика, это повышение больше похоже на издевательство над людьми. Премьер-министр хвастается, что для нескольких тысяч пенсионеров, страховой стаж которых составляет 30-35 лет, пенсия поднимется минимум до 2000 гривен, но при этом умалчивает, что для миллионов украинских пенсионеров это повышение составит чуть более 3 гривен.

"С 1 июля в Украине впервые в этом году вырастут соцстандарты. При этом премьер-министр позорно молчит о том, что для большинства пенсионеров такое повышение составит не более 3 гривен 35 копеек, а для 600 тыс. тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию 1497 гривен, она вырастет только на 67 гривен. Это настоящее издевательство над людьми. Пенсионная реформа должна быть пересмотрена, а размер минимальной пенсии должен быть как минимум 7000 гривен", - подчеркнула Наталия Королевская.

После победы на выборах одним из первых решений "Оппозиционной платформы - За жизнь" будет пересмотр пенсионной реформы, повышение прожиточного минимума, а также размеров минимальных зарплат и пенсий, отметила оппозиционный политик.

"Согласно программе "Оппозиционной платформы - За жизнь", минимальные зарплата и пенсия должны быть не ниже 7000 гривен. Также мы пересмотрим принятую режимом Порошенко пенсионную реформу и отменим все дискриминационные нормы. Это и уменьшение коэффициента расчета пенсий с 1,35 до 1, что на 30% снизило выплаты всем пенсионерам. Это и отмена права досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей и соцработников - по нашему обращению Конституционный суд Украины уже признал эту норму незаконной. Это множество других дискриминационных положений, которые сделали невыносимыми условия жизни наших пенсионеров. Имея минимальную пенсию 7000 грн. и газ по 3800 грн. за тысячу кубометров, о чем лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже договорились, украинские пенсионеры наконец-то смогут нормально жить. Это одна из наших главных задач", - заявила Наталья Королевская.