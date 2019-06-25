"Оппозиционная платформа - За життя" добьется улучшения благосостояния граждан - Дубовой [ Редактировать ]
Новая власть обязана восстановить экономические связи со всеми соседями. Такое мнение высказал член политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", руководитель Луганской региональной организации партии Ростислав Дубовой на телеканале "112-Украина".
"Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-апреле 2019 года возросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За четыре месяца 2019 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на $2,093 млрд - все это итоги зоны свободной торговли с ЕС. Такой вот "выход Украины на самый емкий рынок в мире"! Какой в этом смысл, если украинских производителей туда не пускают? В такой ситуации повторять бесконечные мантры "о безальтернативности европейского выбора Украины" - цинично и аморально. Мы не в сторону Европы движемся, а "падаем" на африканский уровень!" - возмутился он.
Политик заявил, что необходимо повышать уровень благосостояния граждан, а для этого необходимо добиться существенного экономического роста уже сегодня.
"Экономика не будет развиваться до тех пор, пока мы будем воевать. В первую очередь нам необходимо установить мир! Также нужно немедленно пересмотреть условия экономической Ассоциации с Евросоюзом, которые невыгодны для украинских производителей, а также восстановить экономические взаимоотношения со странами СНГ для того, чтобы вернуть рынки", - подчеркнул Ростислав Дубовой.
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