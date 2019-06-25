После победы на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все для того, чтобы каждый гражданин имел возможность ходить в тот храм, в который хочет. Об этом в комментарии журналистам 25 июня заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик по случаю торжеств в Киево-Печерской Лавре в честь 5-летия интронизации Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия и 75-летия владыки.

"Для любого православного человека оказаться в Киево-Печерской Лавре в такой праздничный для нашего Предстоятеля день - это большой праздник и большая честь. А тем более - стоять рядом с такими людьми, как основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, и коллегами-оппозиционерами", - сказал Николай Скорик.

Парламентарий подчеркнул, что церковь должна быть отделена от государства, а каждый верующий должен самостоятельно решать, в какой храм ему ходить.

"Я горжусь тем, что являюсь православным, потому что это не имеет никакого отношения к политике. А попытки отдельных политических деятелей смешивать вероисповедание с политическими взглядами - это ложный путь. Мы защищаем православную веру, но делаем это на равных условиях с другими гражданами и в соответствии с законами Украины и ее Конституцией. Государство должно помнить об этом. А мы сделаем все для того, чтобы после парламентских выборов в Украине на деле выполнялись законы, церковь действительно была отделена от государства, а право каждого гражданина на свободное вероисповедание было надежно защищено законом", - подчеркнул Николай Скорик.