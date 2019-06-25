Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом говорится на странице в Facebook Министерства охраны здоровья.

Напомним, с 2015 года Роман Илык работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - на должности заместителя министра. Он координировал трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправил в отставку посла Украины в Швеции.