Заместитель Супрун подал в отставку [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом говорится на странице в Facebook Министерства охраны здоровья.
Напомним, с 2015 года Роман Илык работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - на должности заместителя министра. Он координировал трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.
Ранее сообщалось, что Зеленский отправил в отставку посла Украины в Швеции.
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