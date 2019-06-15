Зеленский отправил в отставку посла Украины в Швеции [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы дипломатической миссии Украины в Швеции. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции.
"Уволить Сагача Игоря Михайловича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в указе. Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении. Также Зеленский назначил первого помощника президента.
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