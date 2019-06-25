Кот выжил после стирки в машинке [ Редактировать ]
Девушка случайно закрыла кота в стиральной машинке. Об этом сообщает New York Post.
Животное чудом выжило, однако реабилитация обходится семье в тысячу долларов в сутки. Девушка решила постирать свои вещи и не увидела, как в стиральную машинку залез кот. Женщина включила устройство и вернулась спустя час, чтобы достать вещи.
Открыв машинку, девушка увидела внутри своего годовалого кота Феликса.
Кота сразу доставили в ветеринарную клинику, где его состояние оценили как критическое. Сейчас Феликс находится на реабилитации в кислородной камере. Она обходится семье почти в тысячу долларов в сутки. Чтобы покрыть расходы и спасти питомца Кэрролл Маккалоу запустили сбор средств в интернете.
Ранее сообщалось, что в зоопарке слон напал на смотрителя.
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