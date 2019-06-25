Мы не позволим действующей власти распродать украинскую землю в угоду МВФ. Об этом заявил кандидат в депутаты по 47 избирательному округу, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Солод в ходе регионального земельного форума Донбасса, который состоялся в Святогорске.

"Продать украинскую землю - это продать основу независимости нашей страны. Поэтому наша команда мира никогда этого не допустит. Первое - мы не допустим, чтобы украинскую землю продали, она должна принадлежать украинскому народу. Второе - нужно обязательно продлить мораторий на продажу земли и не допустить, чтобы под давлением МВФ команда Президента пошла на уступки. И третье – необходимо пересмотреть условия меморандума с МВФ, особенно - в части открытия рынка земли и дальнейшего повышения тарифов и цен на газ", - отметил народный депутат.

По его словам, ни в коем случае нельзя открывать рынок земли без стабильно работающей экономики, наличия доступного кредитования, чётких правил, закреплённых на законодательном уровне, и надежной защиты прав собственности.

"Я очень благодарен нашим украинским фермерам, которые, несмотря на все проблемы, рейдерство, монополии и налоговое давление, выживают, верят в завтрашний день, готовятся к сбору урожая и выполняют очень важную мирную, социальную функцию. И мы сделаем все, чтобы фермеры были хозяевами на земле, а государство их поддерживало, помогало и создавало все условия для работы. Чтобы село развивалось, а люди получали достойную плату за свой труд. Мне очень приятно, что фермеры Донбасса поддерживают программу "Оппозиционной платформы - За жизнь" в вопросах рынка земли, и развития фермерства. Я верю, что это даст возможность возродить наш родной Донбасс, а в своих действия новая Верховная Рада и правительство будут руководствоваться политикой экономического прагматизма и построением социального государства!" - резюмировал Юрий Солод.