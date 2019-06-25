Каждый человек рождается под определенным знаком зодиака. И именно это влияет на его жизненную активность и энергичность в повседневной жизни. Так, астролог назвала самых энергичных людей:

Козерог

Единственная причина, по которой Козероги еще не захватили весь мир - невероятная лень. Это единственное, что мешает им достичь поставленной задачи. Но, тем не менее, представители этого знака зодиака всегда полны энергией и готовы к совершению самых экстремальных целей.

Рак

Представители этого знака не только много думают, но и очень много делают. Всего сразу и разного. Раки крайне редко доводят дело до конца, а также предпочитают не связываться с задачами, требующими концентрации и усидчивости.

Телец

Тельцам, как никому другому свойственно не откладывать дела на потом. Они делают все вовремя и практически никогда не чувствуют истощения.

Раньше сообщалось о том, что судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях и даже влияет на его удачу в любом деле. Известный астролог назвала пятерку знаков, которые "выкрутятся" из любой ситуации и, которых удача не покинет никогда в жизни. Также названы лучшие друзья по знаку зодиака. А также читайте индийский гороскоп, основанный на системе 27 Лунных стоянок, который показывает высокую точность в своих предсказаниях касательно будущего.