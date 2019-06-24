Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях и даже влияет на его удачу в любом деле. Известный астролог назвала пятерку знаков, которые "выкрутятся" из любой ситуации и, которых удача не покинет никогда в жизни.

Топ-3 везунчиков среди знаков зодиака:

1. Весы

Первое место заслуженно заняли Весы. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, как никто другой склонны к быстрым и обдуманным действиям, которые практически всегда приводят весов к успеху в любой сфере деятельности.

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2. Близнецы

Говорят, что близнецам свойственна двойственность в отношении любого задания. И хотя иногда это совсем не на руку носителям этого знака, в большинстве случаев именно склонность "рассмотреть проблему с двух сторон и выбрать ту, которая является самой выгодной" помогает "разрулить" что-угодно и выйти из любой проблемы и ситуации сухим и чистеньким.

3. Рыбы

Вот кому, кому, а рыб удача приследует точно. Представителям этого знака стоит только подумать, как все задуманное моментально станет реальностью. При чем сверхестественных усилий для этого рыбам прикладывать совершенно не нужно. Достаточно просто подумать о чем-то и вот оно.

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