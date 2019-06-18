Для каждого человека важно иметь лучшего друга. И очень большую роль в этом играет под каким знаком зодиака родился человек.

Так астролог назвала три знака зодиака, которые могут стать лучшими друзьями для любого.

Рак

Этот знак способен на жертвы ради друзей. Им удается сделать так, что дружба живет десятилетиями. Во многом это возможно благодаря их самоотверженности, жертвенности и доброте. Они не всегда могут попросить прощения за свой проступок, зато всегда поймут и поддержат друга. Раки могут простить даже предательство, разобравшись, почему человек так сделал. Их доброта в отношении друзей практически идентична доброте родителей к детям. С такими друзьями и в огонь, и в воду.

Весы

Эти знаки будут поддерживать вас всегда. Они не бросят даже в самой сложной ситуации и всегда помогут найти из нее выход. Весы не любят ветренных людей. И в любовных, и в дружеских отношениях они ждут от человека постоянства и преданности, потому что и сами не умеют дружить лишь наполовину.

Овен

Овен может быть лучшим другом сразу для нескольких людей. У представителей этого знака есть время и силы на всех, кому требуется помощь, поддержка, важный совет. Овны охотно дают деньги взаймы, если положение позволяет. У них нет повода не доверять человеку, но только до тех пор, пока он не покажет свою негативную сторону. Овны не мыслят стереотипами и стараются находить в людях что-то хорошее вне зависимости от того, что о них говорят другие.

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