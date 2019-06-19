В жизни любого человека хоть раз в жизни наступал момент, когда он чувствовал влюбленность и симпатию. Не малую роль в этом играет то, под каким знаком зодиака рожден человек. Так есть знаки, которые полностью совместимы, ведь они словно дополняют друг друга, а есть те, которые и более пяти минут рядом даже сидеть не могут.

"Подробности" подготовили гороскоп самых совместимых пар по знаку зодиака:

1. Лев и Близнецы

Эти знаки просто созданы друг для друга. Ведь им никогда не будет скучно. Близнецы всегда будут тормошить упертых и неподвижных Львов, а те всегда будут пытаться усмирнить непоседливых Близнецов. Эта пара хоть и противоположность, но в отношениях у них - идиллия, романтика и доверие.

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2. Весы и Рыбы

Эти знаки способны убить молчанием. И именно это станет изюминкой данной пары. Они понимают друг друга без лишних слов и жестов. Им не нужно кричать, чтобы показать недовольство и не нужно говорить, насколько круто они чувствуют себя в определенный момент. Вторая половинка все поймет и без лишних слов.

3. Водолей и Козерог

В этой паре представители знаков немного разные между собой. Но не забываем - противоположности притягиваются. Так трудолюбивые Козероги всегда будут тянутся к общению с Водолеями. А не никогда не будут прочь пообщаться. Именно способность обговорить проблемы делает из этой пары крепкую и счастливую семью.

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