Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage во второй раз состоится в Киеве с 16 по 26 августа. Организаторы, команда Дома "Мастер Класс" с любовью подготовили для киевлян и гостей непревзойденный подарок, тщательно отобрав лучшие события для этого букета. Что именно? Концерты классической, джазовой, электронной музыки под открытым небом, открытие художественных и фотовыставок, кинопоказы, театрализованные экскурсии, беседы о культуре под столетним ясенем, интерактивные программы для детей, в частности для детей с аутизмом, и программы для людей почтенного возраста.

Символ фестиваля – букет – современный метасимвол, созданный киевским художником и мыслителем Александром Дубовиком. Букет – это знак многогранности нашей культуры. Это – символ пересечения путей и цивилизаций, взрывчатой смеси интонаций, стилей, жанров и эпох в каждом произведении. Фестиваль построен из такого количества разнообразных событий, что каждый обязательно найдет для себя то, которое вызывает наибольшее эмоций в сердце. Он призван стать местом встречи киевлян разного возраста и предпочтений, удовлетворить эстетические потребности каждого посетителя и расширить горизонт его культурных вкусов.

"Две главные изюминки фестиваля – его локации и содержание. Ведь все мероприятия будут проходить в самом сердце Киева – на территории заповедника София Киевская и под крышей музея Золотые Ворота. А программа уникальна тем, что в течение 11 дней мы создадим такую концентрацию различных концертов, экскурсий, дискуссий, кинопоказов, интерактивных программ, что каждый сможет почувствовать себя в самом центре этого яркого букета. Высокое искусство преподнесет всех посетителей над обыденностью. Каждый гость соберет свой собственный букет эмоций и впечатлений", - делится идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля, основательница Дома "Мастер Класс", Ирина Буданская.

Нынешний Bouquet Kyiv Stage будет еще пышнее. Несколько цифр – за 11 дней августа в рамках фестиваля состоится более 50-ти культурных мероприятий. В нем примут участие 260 художников и музыкантов из разных стран мира. Все события фестиваля бесплатны для посещения (гости оплачивают только входные билеты на территорию заповедника "София Киевская" и музея "Золотые Ворота" – 50 грн).

Посетителей ждут концерты известных групп: ДахаБраха, Ptakh_Jung, Сон Совы, Dz'ob; Airborne Extended (Австрия), Quatuor Elysee (Франция). Также запланированы выступления выдающихся исполнителей, среди которых: Oystein Sevag (Норвегия), Тэмми Генсрад (США), Николас Ишервуд (США), Андрей Белов (Германия), Константин Тимохин (Швейцария).

Гостей фестиваля ждут выступления пианистов: Евгения Громова, Антония Барышевского (Украина), Гая Минтуса (Израиль), Алексея Гринюка (Великобритания).

Сразу четыре оркестра: New Era Orchestra, Национальный президентский оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, "Киевские солисты" примут участие в фестивале.