Без води залишилися й жителі Полтави - про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, місцевий водоканал заборгував 120 мільйонів гривень "Полтаваобленерго". І йому вимкнули електрику. Нардеп уже створив оперативний штаб подолання кризи. Якщо ситуацію владнати не вдасться - обіцяє організувати акцію протесту.

"Це що відбулося - це спланована акція монополіста, "Полтаваобленерго", який зловживаючи підкреслюю не користуючись а зловживаючи встановив новий порядок взаємовідносин між постачальником послуг і споживачем фактично поставив на коліна все місто. Ми будемо сюди приводити людей ми будемо блокувати роботу цього підприємства", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.