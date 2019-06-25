Два роки новій українській школі. Сьогодні освітяни підбили підсумки реформи.

Цього року усі перші класи в Україні мають перейти в новий формат навчання, а за період із 2017 учнями нової української школи стали більше ніж нічотири мільйони дітей. У міністерстві звітують - реформу впроваджують за підтримки не лише державних, а й неурядових та громадських організацій.

"Має бути дуже чіткий план на кожен рік. План і розуміння, як це розгортається в десятиліття - мають бути постійні інвестиції, тому, що саме інвестиції за два роки - 7 млрд грн - в шкільну інфраструктуру, вони допомагають, підтримують і розвивають реформу. Важливо, щоб вони продовжувалися, бо зараз ми бачимо великі різниці якою була пересічна школа і якими стали школи відповідно до нового освітнього простору", - говорить Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України.