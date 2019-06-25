Два роки новій українській школі: освітяни підбили підсумки реформи [ Редактировать ]
Два роки новій українській школі. Сьогодні освітяни підбили підсумки реформи.
Цього року усі перші класи в Україні мають перейти в новий формат навчання, а за період із 2017 учнями нової української школи стали більше ніж нічотири мільйони дітей. У міністерстві звітують - реформу впроваджують за підтримки не лише державних, а й неурядових та громадських організацій.
"Має бути дуже чіткий план на кожен рік. План і розуміння, як це розгортається в десятиліття - мають бути постійні інвестиції, тому, що саме інвестиції за два роки - 7 млрд грн - в шкільну інфраструктуру, вони допомагають, підтримують і розвивають реформу. Важливо, щоб вони продовжувалися, бо зараз ми бачимо великі різниці якою була пересічна школа і якими стали школи відповідно до нового освітнього простору", - говорить Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України.
по теме
Реформа образования: в украинских школах грядут перемены
В Украине стартует масштабный эксперимент в области образования
Об'єднати місцеві бюджети: на Харківщині за підтримки облдержадміністрації започаткували соцексперимент з будівництва освітніх закладів
На Харківщині взялися спільно фінансувати ремонт лікарень і дитсадків місцеві бюджети та область - що вийшло в результаті?
На Харківщині за підтримки облдержадміністрації побудували новий дитячий садок
Новий дитсадок невдовзі відкриють у Південному, що поблизу Харкова. Раніше його жителям доводилося возити дітей електричками до сусідніх міст. Як вдалося дотаційному району знайти кошти на велике будівництво?
Дитсадок і початкова школа з нуля: на Харківщині розпочося будівництво за підтримки обладміністрації
Жителі Пісочина, що під Харковом, сподіваються вже наступного року повести своїх дітей у новий навчальний заклад
Наталія Королевська закликала захистити дитячі оздоровчі табори та лікувальні заклади
Сьогодні вона з представниками місцевої влади відвідала унікальний оздоровчий комплекс "Перлини Донеччини" у Святогірську